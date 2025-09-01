L’Oréal Türkiye’de Vanya Panayotova Atandı

ÜST DÜZEY ATAMA GERÇEKLEŞTİ

Tekno-Güzellik şirketi L’Oréal’de önemli bir atama yapıldı. Şirketin Romanya ve 9 ülke ile bağlantılı Adria-Balkan Ülkeleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olan deneyimli yönetici Vanya Panayotova, 1 Eylül 2025 itibarıyla L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü olarak atandı. L’Oréal Türkiye’nin yeni Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova olarak belirlendi.

DENeyİMLİ YÖNETİCİ YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

2018 yılında Romanya Genel Müdürü olarak şirkete katılan Panayotova, kariyerinde Balkanlar, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada yöneticilik tecrübesine sahip. L’Oréal bünyesindeki 6 yılı aşkın sürede, Romanya ve Adria-Balkan pazarındaki diğer ülkelerdeki, yani Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Bosna-Hersek’teki satışları iki katından fazla artırmasıyla dikkat çekiyor. Panayotova, sürdürülebilir büyümeye odaklı yaklaşımı ve ekip gelişimine verdiği önemle tanınıyor.

L’ORÉAL TÜRKİYE’NİN HEDEFLERİ

Yeni görevinde, Vanya Panayotova’nın L’Oréal Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırmak, tüketici odaklılık anlayışını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini daha ileriye taşımak hedefi bulunuyor.