L’Oréal Türkiye Sürdürülebilirlik Hedeflerine Devam Ediyor

2025 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE YENİ HEDEFLER

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal Türkiye, ‘Gelecek İçin L’Oréal’ sürdürülebilirlik programı çerçevesinde 2030 hedeflerini bilimselliğe, teknolojiye ve insana odaklanan uygulamalarla hayata geçirmeye devam ediyor. Şirket, 2025 Dünya Çevre Günü’nde sürdürülebilirlik faaliyetlerine dair son gelişmeleri duyurdu. L’Oréal Türkiye, sürdürülebilir bir dünya için belirlediği hedefler doğrultusunda attığı adımları Dünya Çevre Günü’nde açıkladı. “Güçlüyken Teknolojiden”, “Güçlüyken Bilimden” ve “Güçlüyken İnsanlar İçin” ana başlıkları etrafında gelişmelerini paylaşan şirket, daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir güzellik adına dönüşüm yolculuğunu sürdürmeye kararlıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, sürdürülebilir geleceğin önemi üzerine vurgularda bulundu. “Şirket olarak sürdürülebilirliği sadece çevresel bir konu değil, iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. 2020 yılında duyurduğumuz ‘Gelecek için L’Oréal’ hedeflerimiz doğrultusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl başlattığımız IMPACT+ iş birliğimizde karbon ayak izimizi azaltmak için dijital kampanyalarımızı optimize etmeyi sürdürüyoruz. Bu sene kapsamımızı genişleterek L’Oréal Türkiye çatısı altındaki tüm markalarımızda IMPACT+ uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bilim odaklı hedeflerle gezegenimizi korumak amacıyla topluma değer katmak için çevresel ve sosyal projeler geliştiriyoruz. Dijital medya dönüşümünden, atığı azaltan yeniden doldurulabilir ürün portföyümüze kadar her alanda sürdürülebilirlik odağımızı genişletiyoruz. Ad Net Zero Türkiye oluşumuna destek vererek sektörel dönüşümün bir parçası olduk. Bilimi, teknolojiyi ve insanı bir araya getirerek daha yaşanabilir bir geleceği birlikte inşa ediyoruz” dedi.

DİJİTAL DÜNYADA KARBON AYAK İZİNİ AZALTMA HEDEFİ

Yapılan açıklamaya göre, dijital dünyadaki karbon ayak izini azaltma konusunda harekete geçen şirket, 47 ülkede faaliyet gösteren Fransız start-up IMPACT+ ile iş birliği yaparak dijital medya yatırımı yapan tüm L’Oréal markalarında programatik video reklamlarında karbon salımını azaltmayı hedefliyor. 2024 itibarıyla şirket, dijital medya iletişimlerinde sürdürülebilirliğe dayalı bir dönüşüm başlattı. IMPACT+ çözümlerinin dijital medya planlarına dahil edilmesiyle Çevresel Sürdürülebilirlik Programı (ESP) kapsamında, dijital kampanyalardan kaynaklanan karbon emisyonlarında önemli bir azalma sağlandı. İş birliği ile yaratıcı dosya boyutlarının küçültülmesi ve daha az veri kullanımı gibi çevreci stratejilerle, 2025 yılına kadar dijital kampanyalardan kaynaklanan karbon ayak izini azaltmak hedefleniyor.

SİSTEMİK DÖNÜŞÜM VE KARBON HEDEFLERİNE KATKI

Şirket, Reklam ve Pazarlama İletişimi Derneği (REPİD) bünyesinde hayata geçirilen Ad Net Zero Türkiye oluşumuna destek olmakta ve sürdürülebilir iletişim pratiklerinin yaygınlaşması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. L’Oréal, pazarlama ve iletişim alanında net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda ana eylem alanları belirleyerek sektörel dönüşüm hedeflemektedir. ‘Gelecek için L’Oréal’ programı, bilim ışığında sürdürülebilirlik hedeflerini hayata geçirmeye devam ediyor.

YENİDEN DOLDURULABİLİR ÜRÜNLERLE DAHA AZ ATIĞA DOĞRU

Şirket, atığı azaltmak amacıyla yeniden doldurulabilir ürün portföyünü genişleterek tüketici alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Parfüm, cilt ve saç bakımını kapsayan birçok ürün, verimli bir şekilde yeniden doldurulabilir halde sunuluyor. 2030 yılına kadar saf plastik miktarını yüzde 50 azaltmayı, ambalaj malzemelerinin yüzde 50’sini geri dönüştürülmüş veya biyobazlı kaynaklardan sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca kullanılacak biyobazlı içerikler için sürdürülebilir kaynaklardan en az yüzde 90’ı temin edilmesi planlanıyor.

SOSYAL ETKİYİ ARTIRMA HEDEFİ

L’Oréal Türkiye, sadece çevresel değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmayı da hedefleyerek 2030 yılına kadar 100 bin dezavantajlı bireyin işe erişimini sağlamayı, 5 milyon kadının güçlenmesine katkıda bulunmayı ve 10 milyon kişiye çevresel ve sosyal fayda programlarıyla ulaşmayı taahhüt etmektedir. Bu insan odaklı yaklaşım, L’Oréal Türkiye’nin sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin merkezine aldığını göstermektedir.

KATKI SAĞLAMAK İÇİN TOHUMLA DÖNÜŞÜM

Şirket, 2025 Yurttaşlık Günü Etkinlikleri kapsamında sosyal iklim derneği ile iş birliği yaparak 50 bin tohumu doğaya kazandırmayı hedefliyor. Bu projede, L’Oréal Türkiye çalışanları gönüllü olarak katılım gösterecek ve doğaya kolektif bir katkı sunmaya çalışacak. Çevre dostu tüketim tercihlerine rehberlik eden şirket, bu süreçte tüketicilerin iklim değişikliği konusundaki endişelerine duyarlılık gösteriyor.

L’Oréal, çevreyle uyumlu hale getirmek amacıyla “Yeşil Bilim” prensibini benimsemekte ve ürünlerinin yüzde 65’ini bitki temelli ya da doğal bileşenlerden üretmektedir. Yeşil bilim stratejisiyle, alternatif içerikler geliştirilmekte ve doğayla uyumlu güzellik ürünleri tercih edilmektedir. Doğayla kurulan ilişkiyi güçlendirmek ve yüksek performanslı bileşenler elde etmek amacıyla Berçalen türü gibi doğal kaynaklardan faydalanılmaktadır.

ETİK TEDARİK ZİNCİRİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirket, su kaynaklarının korunması, biyoçeşitlilik ve karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda şekillenen etik bir tedarik zinciri oluşturuyor. Bu yaklaşımla lazerle doğal içeriklerin korunarak kullanılması sağlanıyor. R&D alanında yapılan çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımlar, çevre dostu üretim sürecini destekliyor.

– İSTANBUL