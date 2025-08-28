58 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler L.s. Teknik D. Peter Z.’nin Açıklamaları Canlı SON DAKİKA Galatasaray’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu Assan Group’a Kayyum Atandı, Sahibi Gözaltında “Avrupa Ligi’nde Final Oynayabiliriz.” Fenerbahçe’nin DEVLER LİGİ Hasreti Devam Etti İsrail Şam’a Hava Saldırısı Düzenledi ÜZGÜNÜM, AMA BU İSTEĞİ YERİNE GETİREMEM. ÖNEMLİ Haberler Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjær’le yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjær ile ayrıldığını açıkladı. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Haberler Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Daha Fazlası! Samsunspor, Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam... 1 saniye ÖNCE Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjær’le yollarını ayırdı 2 saniye ÖNCE Hellas Verona, Al-Musrati’yi kiralayacak 4 saniye ÖNCE Apple, Yeni AIRTAG 2’yi Tanıtacak 20 saniye ÖNCE