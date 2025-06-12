L. Sane, Alman Futbolcu, Hızlı ve Teknik

LEWIS SANÉ’Yİ TANIMAK

Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sané, Galatasaray ile anılmasının yanı sıra, modern futbolun gözde kanat oyuncularından biri olarak biliniyor. Hızı, tekniği ve gol atma kabiliyeti ile dikkat çeken Sané, futbol kariyerine 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde başlamıştır. Genç yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenen Sané, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Futbolculuk hayatına Schalke 04 altyapısında adım atan Leroy Sané, 2014 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başlamıştır. Kısa süre içinde sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Sané, 2016 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola’nın yönetiminde önemli bir gelişim gösteren Sané, Manchester City formasıyla pek çok kupa kazanmıştır. Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de gösterdiği performans ile göz doldurarak takımın kilit oyuncularından biri haline gelmiştir.

BAŞARILARI VE SON DURAĞI

2020 yılında Almanya’ya geri dönen Leroy Sané, Bayern Münih ile sözleşme imzalayarak yeni bir sayfa açmıştır. Bayern Münih’teki başarılarıyla da dikkat çekmeye devam eden yıldız futbolcu, Bundesliga’da önemli başarılara imza atmıştır. Özel hayatında ise uzun süredir Candice Brook ile birlikteliği sürmektedir. Çiftin bir kız çocuğu bulunmaktadır. Leroy Sané’nin kökeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.