L. Sane, Almanya’da doğdu, tanınmış

FUTBOLCUNUN TANITIMI VE BAŞARILARI

Galatasaray ile ilişkilendirilen, dünyaca tanınan futbolcu Leroy Sané, hızı, teknik yetenekleri ve golcü kimliğiyle modern futbolun en gözde kanat oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Leroy Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde doğmuş, futbol kariyerine genç yaşta başlamıştır. Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak tanınan Sané, Schalke 04 altyapısında futbol hayatına adım atmıştır.

2014 yılında Schalke’nin A takımında forma giymeye başlayan Sané, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gösterdiği performans ile adından söz ettiren Leroy Sané, 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola’nın teknik direktörlüğünde gelişimini sürdüren Sané, Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı. Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de yıldızlaşan Sané, hızı, dripling yeteneği ve oyun zekasıyla takımın önemli parçalarından biri oldu.

BUNDESLİGA’DAKİ YOLCULUĞU

2020 yılında ülkesine dönen Leroy Sané, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı ve burada da etkili performansını sürdürdü. Bundesliga’da birçok önemli başarıya imza atan Sané, futbol kariyerinde önemli bir yol kat etti. Kişisel yaşamına gelecek olursak, Leroy Sané uzun süredir model Candice Brook ile bir ilişki sürdürüyor. Çiftin bu birliktelikten bir kız çocukları bulunuyor. Leroy Sané’nin dini inancı hakkında ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.