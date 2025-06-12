L. Sane, Almanya’da doğmuştur

GÜNDEMDEKİ YILDIZ: LEROY SANÉ

Galatasaray ile anılan ünlü futbolcu Leroy Sané, hızı, teknik kabiliyeti ve skorer kimliğiyle modern futbolun en dikkat çeken kanat oyuncuları arasında yer alıyor. Leroy Sané Türk mü, sorusunun yanıtı ve aile kökenleri merak ediliyor. Leroy Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde dünyaya geliyor. Genç yaşlarda futbol kariyerine adım atan Sané, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak tanımlanıyor.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ DÖNEMLER

Futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Leroy Sané, 2014 yılında Schalke’nin A takımında forma giymeye başlıyor. Kısa süre içinde dikkatleri üzerine çeken Sané, gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer olan Sané, Pep Guardiola yönetiminde büyük bir gelişim gösteriyor ve Manchester City formasıyla birçok kupa kazanıyor. Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de parlayarak takımın önemli parçalarından biri haline geliyor.

BAYERN MÜNİH DÖNEMİ

2020 yılında Almanya’ya dönen Leroy Sané, Bayern Münih ile sözleşme imzalıyor. Bayern’deki etkili performansını sürdüren yıldız oyuncu, Bundesliga’da önemli başarılar elde ediyor. Futbol kariyerinin zirvesine ulaşan Sané, hem kulüp düzeyinde hem de bireysel olarak birçok başarıya imza atıyor.

Leroy Sané, uzun bir süre model Candice Brook ile bir ilişki sürdürüyor. Çiftin bu ilişkilerinden bir kız çocukları bulunuyor. Sané’nin kökeni hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olması, hayranları arasında bir merak konusu olarak kalıyor.