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L. Sane, B. Münih’e Dönüyor

GALATASARAY’DAN BAYER MÜNİH’E DÖNÜŞ

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Leroy Sane ile ilgili şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı. Alman futbolcu, Bayern Münih’e geri dönüyor. Alman medyası Sky’da yayımlanan habere göre, Sane, Bayern Münih ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak. Yıldız oyuncunun, Cuma günü Bayern Münih’in ABD’deki kampına katılması bekleniyor ve takımının haziran sonuna kadar oynayacağı karşılaşmalarda yer alacağı ifade ediliyor.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA GÖREV ALACAK

Bayern Münih’in temmuz ayında gerçekleştirilecek eleme aşamalarına katılması durumunda, Sane’nin bu maçlarda forma giyemeyeceği belirtiliyor. Bayern Münih’in da yer alacağı Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Leroy Sane’nin Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi, resmi olarak 30 Haziran’da sona eriyor.

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