L. Sane, Bayern Münih’te Oynayacak

KADRODA YENİ GELİŞMELER

Galatasaray, Leroy Sane’yi kadrosuna dahil etti ve bu süreçte Sane’nin Bayern Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda haziran sonuna kadar mücadele edeceği bildiriliyor. Sane, temmuzda Galatasaray’a katılacak.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Bayern Münih, Auckland City ile Kulüpler Dünya Kupası maçına 15 Haziran Pazar günü saat 19.00’da çıkacak. Sane, bu maçta Bayern Münih için sahada olacak. Alman basınında yer alan bilgilere göre Sane, haziran boyunca Bayern Münih’in maçlarında görev alacak.

OLASI ELEYİCİ TUR MAÇLARI

Bayern Münih’in temmuzda yer alacağı eleme aşamalarına geçmesi halinde Sane’nin bu maçlarda forma giyemeyeceği belirtiliyor. Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak ve Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek.