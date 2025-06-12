Haberler

L. Sane, Galatasaray ile 3 Yıl

YENİ TRANSFER İMZALADI

Galatasaray, Leroy Sane’yi 3 yıllığına kadrosuna kattı ve bu transfer için imzalar atıldı. Bayern Münih’ten ayrılan Sane, İstanbul’a adım attı ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Gece saatlerinde iniş yapan Sane, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE SÖZLEŞME İMZASI

Bugün gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından, Alman futbolcu kulüp binasına geçti. Burada Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Sane’nin imza töreninden ilk kare de paylaşıldı. Tüm gözler şimdi, Sane’nin sarı-kırmızılı forma altında göstereceği performansa çevrildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail İran’a Sürekli Saldıracak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik başlattıkları saldırıyla ilgili olarak, tehdidin tamamen sona erene kadar operasyonların süreceğini açıkladı.
Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.