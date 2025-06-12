L. Sane, Galatasaray ile 3 Yıl

YENİ TRANSFER İMZALADI

Galatasaray, Leroy Sane’yi 3 yıllığına kadrosuna kattı ve bu transfer için imzalar atıldı. Bayern Münih’ten ayrılan Sane, İstanbul’a adım attı ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Gece saatlerinde iniş yapan Sane, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.

SAĞLIK KONTROLÜ VE SÖZLEŞME İMZASI

Bugün gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından, Alman futbolcu kulüp binasına geçti. Burada Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Sane’nin imza töreninden ilk kare de paylaşıldı. Tüm gözler şimdi, Sane’nin sarı-kırmızılı forma altında göstereceği performansa çevrildi.