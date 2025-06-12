L. Sane, Hızıyla Öne Çıkıyor

LEVERAGE’İN DÜNYACAM ÜNLÜ FUTBOLCUSU

Galatasaray ile ilişkilendirilen dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sané, hızının, teknik becerilerinin ve gol atma yeteneğinin yanı sıra modern futbolun en çok dikkat çeken kanat oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Leroy Sané’nin tam adı Leroy Aziz Sané değil, sadece Leroy Sané. 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen kentinde doğmuştur. Futbol hayatına genç yaşta adım atan Sané, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

KARİYER HİKAYESİ VE TRANFERLERİ

Futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Sané, 2014 yılında Schalke’nin A takımında oynamaya başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Gösterdiği etkileyici performans neticesinde 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola’nın yönetiminde gelişimini devam ettiren Sané, Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı. Özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de parlayan Sané, hızı, dripling yeteneği ve oyun zekası ile takımın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.

BUNDESLIGA’DA BAŞARILAR VE ÖZEL HAYATI

2020 yılında Almanya’ya geri dönen Leroy Sané, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern Münih’te de başarılı performansını sürdüren yıldız futbolcu, Bundesliga’da önemli başarılar elde etti. Leroy Sané, uzun süredir model Candice Brook ile ilişki yaşıyor ve çiftin bu birliktelikten bir kız çocukları mevcut. Sané’nin kökeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmamış durumda.