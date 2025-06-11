L. Sane Hızlı Ve Teknik Bir Oyuncu

LEROY SANÉ’İN FUTBOL KARİYERİ

Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sané, Galatasaray ile anılmasıyla dikkat çekiyor. Hızı, tekniği ve gol yeteneği ile modern futbolun en önemli kanat oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Leroy Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde dünyaya gelmiş. Futbola genç yaşta başlaması, onu Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri haline getirmiş.

KULÜP KARİYERİNE ŞALKE 04’TEN BAŞLADI

Sané, futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında adım attı. 2014 yılı itibarıyla Schalke’nin A takımında oynamaya başlamasıyla birlikte kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. 2016 yılında ise İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola’nın yönetiminde gelişimini sürdüren Sané, Manchester City formasıyla önemli kupalar kazandı. 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de gösterdiği performans ile hızı, dripling kabiliyeti ve oyun zekası sayesinde takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

BUNDESLIGA’DA BAŞARILARINA DEVAM EDİYOR

2020 yılında ülkesine dönen Leroy Sané, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern Münih’teki etkili performansını sürdüren yıldız isim, Bundesliga’da önemli başarılara imza atmayı başardı. Uzun süredir model Candice Brook ile birlikteliği bulunuyor ve çiftin bu birliktelikten bir kız çocukları mevcut.