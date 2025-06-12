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L. Sane, Ünlü Futbolcu Almanya Doğumlu

FUTBOLUN YENİ YILDIZI: LEROY SANÉ

Galatasaray ile isimleri anılan dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sané, hızı, tekniği ve golcü kimliğiyle modern futbolun en dikkat çekici kanat oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Leroy Sané’nin tam adı Leroy Aziz Sané değil, sadece Leroy Sané olarak biliniyor. Sané, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sané, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

Sané, futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında adım attı. 2014 yılında Schalke’nin A takımında forma giymeye başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gösterdiği performansla isminden söz ettiren Sané, 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola yönetiminde gelişimini sürdüren Sané, Manchester City formasıyla birçok kupa kazanma başarısı gösterdi. 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de öne çıkan Sané, hızlı oyun stili, dripling kabiliyeti ve oyun zekasıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.

ÜLKESİNE DÖNÜŞ VE BAŞARILAR

2020 yılında ülkesine geri dönen Leroy Sané, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern’de de etkili performansını sürdüren yıldız oyuncu, Bundesliga’da önemli başarılara imza attı. Sané, uzun süredir model Candice Brook ile birlikte yaşıyor. Bu çiftin bu birliktelikten bir kız çocukları bulunuyor. Leroy Sané’nin kökeni hakkında henüz bir açıklama yapılmamış durumda.

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