L’Étape Türkiye, 2025’te İstanbul’da

ETKİNLİĞİN TANITIMI YAPILDI

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek katılımcıları Tour de France deneyimiyle buluşturan L’Étape Türkiye by Tour de France etkinliğinin 2025 yılı edisyonunun tanıtımı için basın lansmanı düzenlendi. 12 Ekim Pazar günü İstanbul’daki bu büyük organizasyonun detayları, düzenlenen lansman ile medya ile paylaşıldı. Tour de France’ın ikonik atmosferini, İstanbul’un kıymetli coğrafyasıyla bir araya getirecek etkinlik, 2025 yılında Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak. Bisikletçiler, Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki parkurda, tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde unutulmaz bir bisiklet deneyimi yaşamış olacak. Dünyanın en güzel 20 şehrinde Tour de France uzmanları tarafından tasarlanan rotalarda düzenlenen organizasyonun İstanbul etabının hazırlıkları hızla devam ederken, basın lansmanı Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşti.

İSTANBUL’U SPOR ŞEHRİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul’un bir spor şehri haline gelme hedefine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Birleşmiş Milletler’e üye 135 ülkeden daha geniş bir nüfusa sahip olan İstanbul, tarihi boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, eşsiz bir mega kenttir. Bu özel şehirde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, yalnızca ilimizi ve ülkemizi değil, aynı zamanda ilgili spor branşlarını da daha görünür kılıyor.” diyen Kılıçarslan, çocukların yetenekleri doğrultusunda sporla buluşmalarının büyük bir öncelik olduğunu vurguladı. “Çünkü başarılı sporcular yetiştirmenin yanı sıra, sağlıklı ve aktif bireyler için sporun yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

İKİ KITAYI BİRARAYA GETİREN BİR ETKİNLİK

Gençlik ve Spor İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Tour de France’ın L’Étape etabının İstanbul’da yapılacak olmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek, “İki kıtayı bir araya getiren, medeniyetlerin, sevginin ve sporun şehri İstanbul’da, Tour de France’ın L’Étape ayağını ikinci kez ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi. Ayrıca, sporun disiplininin ve ahlakının hayatın her alanına taşınmasının önemine inandıklarını belirten Özbay, “Bu anlamda Tour de France’ın L’Étape etabının İstanbul’da koşuluyor olması çok kıymetli.” dedi.

SPORUN GÜCÜYLE DAHA FAZLA İNSANI TEŞVİK ETMEK İSTİYORUZ

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, organizasyonun bisiklet sporuna olan ilgiyi artıracağını belirterek, “Sporun farklı branşlarına verdiğimiz destekle hem ulusal hem de uluslararası başarıların artacağına hem de daha fazla kişinin sporla ilgilenmesinin, yaşam kalitemizi yükselteceğine inanıyoruz.” dedi. Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Sporu, ilham veren ve toplulukları bir araya getiren güçlü bir ekosistem olarak görüyoruz.” diyerek etkinliğin, turizmden ticarete uzanan güçlü bir değer zinciri oluşturduğunu ifade etti.

BİSİKLET KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

SPX CEO’su Barış Andırınlı, “Bisiklet, yalnızca bir ulaşım aracı değil; özgürlüğün, çevikliğin ve doğayla uyumlu bir yaşam biçiminin simgesi.” diyerek, L’Étape Türkiye’nin amatör tutkuyu profesyonel ruhla birleştiren olağanüstü bir organizasyon olduğunu belirtti. L’Etape by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, “12 Ekim 2025’te yeniden Türkiye’ye dönmekten ve bu organizasyonu daha ileri taşımaktan heyecanlıyız.” diyerek, etkinliğin detaylarını paylaştı.

BİSİKLET FESTİVALİ İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

L’Étape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde iki parkurda düzenlenecek. Bisiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak olan etkinlik, 122 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılık testine, 52 kilometrelik kısa parkurda ise performans sergileme imkanı sunacak. Yarış, Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak ve bu etkinlik, yalnızca bir spor organizasyonu değil; aynı zamanda Türkiye’nin spor turizmi hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.