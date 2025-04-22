L. Torreira, 4. Golünü Attı

TORREIRA YENİ GOLÜNÜ ATTILAR

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında bu sezonki dördüncü golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda gerçekleştirdiği karşılaşmada, Torreira’nın attığı ikinci gol ile öne geçti. Müsabakanın 42. dakikasında, Osimhen’in kafa vuruşunda kaleciden dönen topu iyi takip eden Torreira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

GOL SAYISINI ARTIRIYOR

29 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda 4. golünü atmayı başardı. Torreira, Süper Lig’de 3 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 gol sevinci yaşadı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan oyuncu, 90 dakika sahada kaldı.