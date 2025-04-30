L. Torreira, F. Taraftarın İsteğini Kırmadı

ETKİNLİKTE GÖRÜLEN ANLAR

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’nın katıldığı bir organizasyonda, Fenerbahçeli bir taraftarın isteğini geri çevirmemesi dikkat çekti. Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu özel anları sosyal medya üzerinden paylaşıma açarak önemli bir mesaj iletti. 29 yaşındaki futbolcu, marka yüzü olduğu bir firmanın imza gününde yer aldı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARIN İSTEĞİ

Organizasyonda, Fenerbahçe formalı bir çocuk, Torreira’ya imzalaması için bir ürün uzattı. Yıldız oyuncu, bu isteği geri çevirmeden ürünü imzalayarak Fenerbahçeli taraftarı mutlu etti. Bu anların sosyal medya platformlarında yayılması, büyük ilgi gördü. Torreira’nın bu yaklaşımı, sporculuk ruhunu yansıtan bir davranış olarak değerlendirildi.

TORREIRA’DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

Yaşanan bu olay sonrasında, Torreira’dan gelen bir açıklama da dikkat çekti. Paylaşımında “Rakibiz ama asla düşmanlar değiliz” diyen Uruguaylı futbolcu, duyarlılığını vurguladı. Sözlerinin yanı sıra, paylaşımında hem sarı-kırmızılı hem de sarı-lacivert kalpler kullanması, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Torreira’nın bu paylaşımı, takipçileri arasında beğeni topladı ve etkileşim yarattı.