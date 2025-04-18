L. Torreira, Galatasaray’ın 3. Golü

GALATASARAY’IN YILDIZI TORREIRA’DAN GOL PERFORMANSI

Galatasaray’ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, Bodrum FK maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’de bu sezon 3. golünü attı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, evinde Bodrum FK ile mücadele etti. Maçın ilk golü, Uruguaylı futbolcudan geldi.

TORREIRA’NIN GOL ANI

Müsabakanın 29. dakikasında Gabriel Sara’nın ceza sahası dışındaki sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde bulunan Torreira, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0’a taşıdı. 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin ardından bu sezon ligdeki 3. golünü kaydetmiş oldu. Maça 11’de başlayan Lucas Torreira, 85. dakikada Dries Mertens ile yer değişti.

SONUÇ VE ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Torreira’nın bu yüksek performansı, Galatasaray için önemli bir katkı sağlıyor. Galatasaray’ın ligdeki hedefleri doğrultusunda Torreira’nın attığı bu goller büyük önem taşıyor.