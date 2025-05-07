La Laguna Tenerife, Şampiyonlar Ligi’nde güçlü

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN EN DİKKAT ÇEKEN TEMSİLCİSİ

İspanyol basketbol takımı La Laguna Tenerife, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final’de mücadele etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. 9-11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın Atina şehrinde gerçekleşecek bu önemli etkinliğe Galatasaray, AEK ve Unicaja Malaga ile katılacak. La Laguna Tenerife, organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Daha önce bu prestijli turnuvada iki kez şampiyonluk elde eden takım, San Pablo Burgos ile birlikte en çok şampiyonluk kazanmış İspanyol ekipleri arasında.

PATRONLAR ARASINDAKİ YERİ

La Laguna Tenerife, geçmiş sezonlarda gösterdiği performansla dikkate değer bir üne sahip. Geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkarak Yunanistan temsilcisi Peristeri’yi 97-93 yenerek bu başarıyı elde etti. Ancak şampiyonluk maçında Unicaja Malaga’ya karşı 80-75 kaybederek ikinci olarak organizasyonu tamamladı. La Laguna Tenerife, toplamda 8 sezonda 5 kez Dörtlü Final’e katılmayı başardı. Bu süre zarfında 4 kez finale yükselen takım, bu maçların yarısını kazanarak şampiyon oldu.

İspanyol temsilcisi, 2016-2017 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin ilk şampiyonu unvanının sahibi oldu. La Laguna Tenerife, organizasyonun ilk sezonunda Türk ekibi Banvit’i 63-59 yenerek kupayı müzesine götürdü. Ekibin ikinci şampiyonluğu ise 2021-2022 sezonunda elde edildi. Bu başarı, yine ülkesinin ev sahipliğindeki finalde Baxi Manresa’yı 98-87 yenerek geldi.

BASKETBOLDAKİ BAŞARILAR

La Laguna Tenerife, bu sezon organizasyon tarihinin namağlup bir şekilde Dörtlü Final’e yükselen ilk takım ünvanını kazandı. Normal sezon ve son 16 turundaki grupları lider tamamlayan La Laguna Tenerife, 14 maçta kazanarak bu başarıyı elde etti. Marcelinho Huertas, takımın bu sezon en dikkat çekici oyuncusu olarak öne çıkıyor. Bu turnuvada 10 maça çıkmış ve ortalama 16,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 7,4 asist kazanmış durumda. Aynı zamanda 17,2 verimlilik puanı ile takımının bu alandaki en başarılı ismi oldu.

EĞİTİMDE TECRÜBE

Txus Vidorreta, La Laguna Tenerife’nin başantrenörü olarak öne çıkıyor. 2015-2017 yılları arasında ekibi çalıştırmış olan Vidorreta, alınan ilk şampiyonluğun ardından Valencia’ya geçiş yapmıştı. 2018 yılında tekrar La Laguna Tenerife’nin başına geçen Vidorreta, takım ile birlikte bu sezon itibarıyla 2 kupa kazandı ve 5 kez Dörtlü Final’e katılma başarısı gösterdi. Kadroda bulunan isimler arasında Jaime Fernandez, Lluis Costa, Joan Sastre, ve Marcelinho Huertas gibi yetenekli oyuncular yer alıyor.