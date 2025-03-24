La Liga’dan Leganes, Görgün’e Teklif Verdi

LEGANES’TEN RESMİ TEKLİF

İspanya La Liga takımlarından Leganes, 2007 doğumlu Göktürk Efe Görgün için Menemen FK ile resmi bir anlaşma teklifinde bulundu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Menemen FK’nın U-17 takımında forma giyen Göktürk Efe Görgün, İspanyol kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY ALTYAPISI

Galatasaray altyapısında gelişim süreci geçiren ve daha sonra ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşen 17 yaşındaki stoper, futbol kariyerine Menemen FK’da devam ediyor. Kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Göktürk, La Liga ekiplerinin ilgisini çekti.

LEVANTE’DEN DE İLGİ VAR

İspanyol ekibi Leganes’in yanı sıra 1.90 boyundaki stoper için başka bir İspanyol ekibi olan Levante’nin de talip olduğu duyuruldu. Levante’nin sezon sona erdikten sonra resmi girişimlerde bulunacağı aktarıldı. Menemen FK, gelen teklifler sonrasında U-17 Ligi’nin bitimiyle birlikte Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Göktürk, 2024-2025 sezonunda U-17 formasıyla 19 maça çıkarken, 2 gol attı.