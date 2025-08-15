La Liga Maçları S Sport’ta Yayınlanıyor

LA LIGA MAÇLARI VE YAYIN HAKLARI

İspanya’nın prestijli futbol ligi La Liga’nın 2025-2026 sezonu başlıyor. Türkiye’deki futbol tutkunları, bu sezon da La Liga maçlarını TV ekranlarından takip edebiliyor.

YAYIN KANALLARI VE PLATFORMLAR

La Liga karşılaşmalarının Türkiye’deki TV yayın hakları S Sport’un elinde bulunuyor. S Sport, D-Smart, Türksat KabloTV, Tivibu ve TV+ gibi uydu, kablo ve IPTV servislerinin spor paketlerinde yer alıyor. Bunun yanı sıra, bazı dijital platformlar üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

ŞİFRESİZ İZLEME SEÇENEKLERİ YOK

La Liga maçlarına S Sport ve S Sport Plus kanallarından ulaşabilirsiniz. S Sport Plus, tamamen internet üzerinden yayın yapan bağımsız bir platformdur. Mobil uygulamaları, web sitesi ve akıllı TV uygulamaları ile hizmet veren S Sport Plus, iOS, Android, Samsung TV, LG TV, Android TV ve Apple TV ile uyumlu. Aylık ya da yıllık abonelik seçenekleri mevcutken, Türkiye’de La Liga maçları şifresiz olarak yayınlanmıyor. Tüm karşılaşmaları izlemek için S Sport veya S Sport Plus aboneliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Televizyon üzerinden izlemek isteyenler, ilgili platformların spor paketine abone olmalı; internetten izlemek isteyenler ise S Sport Plus abonelik sistemini kullanmak zorundadır.