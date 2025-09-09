La Vuelta 16. Etabı Protesto Edildi

İSPANYA BİSİKLET YARIŞI LA VUELTA’NIN 16. ETABI SONA ERDİ

İspanya’da düzenlenen bisiklet yarışı La Vuelta’nın 16. etabı, İsrail karşıtı gösteriler sebebiyle normal parkurunda tamamlanamadı. Yarışın Galiçya bölgesinde yer alan Mos Castro de Herville kasabasındaki bitiş noktasında gerçekleştirilen eylemler nedeniyle yarış, bitişe 8 kilometre kala sona erdirildi. “Israel-Premier-Tech” adındaki İsrail takımının varlığını protesto eden İspanyollar, 27 Ağustos’tan bu yana yarışın tüm etaplarında gösteriler düzenliyor.

GÖSTERİLER VE SLOGANLAR

İsrail’in Gazze’deki uygulamalarını protesto eden binlerce insan, bisiklet yarışının güzergahında eylem yaptı. Kalabalık, “Bu bir savaş değil, soykırım” ve “Filistin’e özgürlük” gibi sloganlar attı. Yarış sonlarına yaklaşırken bir ağacın devrildiği görüldü, bitiş çizgisine yakın noktalarda da İspanyollar eylemlerine devam etti. Yarışın Genel Direktörü Javier Guillen, “Yarışı engelleyen bir protesto nedeniyle etap birincisi ve genel klasman dereceleri, bitiş çizgisine 8 kilometre kala belirlenecek.” şeklinde bir açıklama yaptı.

PENALTY VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

La Vuelta’nın 3 Eylül’de Bilbao’da yapılan 11. etabı da benzer nedenlerle güvenlik gerekçesiyle bitişe 3 kilometre kala durdurulmuştu. Ayrıca, La Vuelta’nın 15. etabının başlarında bir gösterici yarış parkuruna girmiş ve iki bisikletçinin düşmesine yol açmıştı. O sırada Filistin yanlısı aktivistler, yarışı canlı yayınlayan radyo kanalının yayınını hackleyerek müzik yayını yapmıştı. 15. etaptaki gösterilerde 10 kişi kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

SONUÇLAR VE YAPTIRIMLAR

İsrail karşıtı eylemlerin gölgesinde gelişen La Vuelta, 14 Eylül’de Madrid’de sona erecek ve burada Filistin’e destek veren kuruluşların protestolarını daha da yoğunlaştırması bekleniyor. Ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail takımının yarıştan çıkarılması gerektiğini vurguladı. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da yapılan gösterileri savundu. “Israel-Premier-Tech” takımı ise gelen baskılar sonucunda güvenlik nedeniyle bisikletçilerinin kıyafetlerindeki İsrail yazısını kaldırmak zorunda kaldı.