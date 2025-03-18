Laad 2025’te Canik Gücünü Artıracak

GÜNEY AMERİKA’DA STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ

CANiK’in bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Latin Amerika’nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025’te Güney Amerika pazarındaki varlığını güçlendirecek iş birliklerine imza atmayı planlıyor. 1-4 Nisan 2025 tarihleri arasında Rio de Janeiro’da düzenlenecek olan bu fuar, Brezilya gibi ülkelerdeki büyük askeri alım projelerinin şekillendiği önemli bir platform konumunda. CANiK ve bağlıSYS Grup şirketleri, bu etkinliğe güçlü bir katılım sağlayacak ve yenilikçi ürünlerini Latin Amerika’daki potansiyel kullanıcılarıyla buluşturacak.

YENİ ÜRÜNLER VE İHRACAT HEDEFLERİ

CANiK, fuarda geniş bir ürün yelpazesini sergileyerek büyük iş birlikleri ve sözleşmelere imza atmayı hedefliyor. Bölgedeki stratejik ortaklıklarını güçlendirmek isteyen şirket, Brezilya Ordusu’ndan aldığı 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesiyle bu pazardaki varlığını önemli ölçüde artırdı. Ayrıca, sadece bireysel silahlar değil, ağır silah sistemleri alanında da küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. LAAD 2025, CANiK’in Brezilya’daki başarılarını pekiştirerek yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları geliştirmesi için kritik bir zemin oluşturuyor.

YENİLİKÇİ SİSTEMLER VE YEREL İHTİYAÇLAR

Fuarda dikkat çekecek yeniliklerden biri, AEI Systems tarafından sunulacak olan VENOM LR adlı 30x113mm orta kalibre topu olacak. Düşük geri tepme özelliği ve ayarlanabilir atış hızıyla öne çıkan bu sistem, Brezilya için stratejik bir öneme sahip. Brezilya, 30x113mm mühimmat üretiminde dünya çapında tanınan bir ülke olarak, VENOM LR’ın sunduğu geniş mühimmat çeşitliliğine aşina bir konumda. Bu çerçevede, CANiK ve Türk savunma sanayi, Brezilya’nın güvenlik ve savunma ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji çözümler sunmayı amaçlıyor. UNIROBOTICS ise diğer grup şirketlerinin silah sistemlerini güvenilir platformlara dönüştürecek uzaktan komutalı silah kulelerini sergileyecek.

STRATEJİK ÖNEM VE HedefLER

SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, fuara ilişkin değerlendirmesinde LAAD 2025’i ihracat hedeflerine ulaşmada kritik öneme sahip bir etkinlik olarak belirtiyor. Brezilya’nın potansiyelini dikkate alarak, bu pazarın CANiK için stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Aral, bu nedenle etkinliğe etkin bir katılım sağlamayı hedeflediklerini ifade ediyor. Aral, “LAAD 2025, bölgedeki ortaklıklarımızı derinleştirmek ve Türk savunma sanayinin gücünü bir kez daha ortaya koymak için eşsiz bir fırsat sunuyor. VENOM LR gibi çığır açan sistemlerimizle ve yeni yeteneklerle donattığımız uzaktan komutalı silah sistemlerimizle Brezilya’nın ve Latin Amerika’nın diğer ülkelerinin savunma ihtiyaçlarına en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.