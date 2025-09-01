Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

YANGIN İHBARI VE MÜDAHALE

Çorum’un Laçin ilçesinde yol kenarında meydana gelen yangın, bir evin bahçesine sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu. İkizce köyünde çıkan yangının, yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Yol kenarında bulunan bir evin bahçesine de sıçrayan yangın, Laçin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının nedeninin yoldan geçen bir araçtan atılan sigara olduğu değerlendiriliyor.