Haberler

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

YANGIN İHBARI VE MÜDAHALE

Çorum’un Laçin ilçesinde yol kenarında meydana gelen yangın, bir evin bahçesine sıçrayarak geniş bir alanda etkili oldu. İkizce köyünde çıkan yangının, yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ

Yol kenarında bulunan bir evin bahçesine de sıçrayan yangın, Laçin Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da desteğiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının nedeninin yoldan geçen bir araçtan atılan sigara olduğu değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.