Ladik Belediyesince Anneler Günü Eğlencesi Yapıldı

ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ladik Belediyesi, Anneler Günü kutlamaları kapsamında bir eğlence programı gerçekleştirdi. Etkinlik, Ladik Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı ve burada birçok kadın keyifli anlar yaşadı.

BAŞKAN TOPAL’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, etkinlikte yaptığı konuşmada anne sevgisinin “dünyanın en güçlü en cesur duygusu” olduğunu belirtti. Anneler Günü’ne özel olarak düzenledikleri etkinliğin amacının kadınları bir araya getirmek olduğunu ifade eden Topal, “Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin ve kadınlarımızın bu özel günlerini kutluyorum.” dedi. Topal, kutlama sırasında kadınlarla birlikte Anneler Günü pastası da kesti.