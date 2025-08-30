Haberler

Ladik Ekipleri, Parke Taşı Döşedi

KİLİT PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ladik Belediyesi, kilit parke taşı döşeme işini hafta sonu da aktif bir şekilde sürdürüyor. Belediye Başkanı Adnan Topal, Cüce, Şıhlı ve Karaaptal mahallelerinde devam eden bu çalışmaları yerinde gözlemledi. Başkan Topal, hem merkezde hem de uzak mahallelerdeki kilitli parke taşı uygulamalarının devam ettiğini belirtti.

MODERN YAŞAM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Topal, “Güzel bir Ladik için mahallerimizi, çamurdan, tozdan kurtarmak, modern ve konforlu bir yaşam sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” diye kaydetti. Hizmet belediyeciliği anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Topal, “Vatandaşlarımızdan aldığımız destekle aslında taş değil, aramızda sevgi örüyoruz” dedi. Ayrıca, bu projelerde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinde sabah erken saatlerde başlayan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Nizip’te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep Nizip'te bir motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserinden son anda kaçmayı başardı. Sürücünün kendini atması, güvenlik kamerasına yansıdı.

