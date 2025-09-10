Ladik İlçesi’nde Yeşil Vatan Eğitimi

YENİ EĞİTİM YILI ETKİNLİKLERİ

Samsun’un Ladik ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı, “İlk Dersimiz Yeşil Vatan” teması ile düzenlenen etkinliklerle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tema doğrultusunda, Ladik ilçesindeki tüm okullarda ilk ders, ormanların önemi ve orman yangınlarıyla mücadele konularına ayrıldı. Her okulda bu konuyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, Akpınar Fen Lisesi’nde de Orman İşletme Şefliği tarafından orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Ladik Orman İşletme Şefi Merve Çalık, “Ormanlarımızı, canımızı, yeşil vatanımızı göz göre göre kaybederken ne yazık ki en büyük etken insan. Onun için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Ormanı korumak vatanı korumaktır.” diyerek, ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. Çalık, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan arazöz ve ekipmanları öğrencilere tanıttı. Eğitime, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile Şube Müdürü Hasan Tuzcu da katıldı.