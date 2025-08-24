Haberler

Ladik Protokolü Müzeyi Ziyaret Etti

LADİK PROTOKOLÜ SAMSUN MÜZESİ'NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Ladik ilçesinin protokol üyeleri, 101 yıl aradan sonra Samsun’a getirilen İstiklal Madalyası’nı görmek amacıyla Samsun Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta da katıldı ve bu anlamlı madalya hakkında önemli bir açıklama yaptı.

İSTİKLAL MADALYASI’NIN ANLAMINI VURGULADI

Muhammet Özbalta, “İstiklal Madalyası yalnızca bir ödül değil, bağımsızlık mücadelesinde Anadolu’ya umut ve fedakarlık yaşatan bir kahramanlığın eşsiz bir sembolüdür.” ifadesini kullanarak madalyanın tarihsel önemine dikkat çekti. Belediye Başkanı Adnan Topal ise bu emanetin geleceğe aktarılması gerektiğini belirtti.

MÜZE ZİYARETİNE KATILAN DİĞER İSİMLER

Ziyarette Belediye Başkanı Adnan Topal’ın yanı sıra, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Şuayip Demir, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Ali Vedat Keleş, İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, Muharip Gaziler ile mahalle muhtarları da yer aldı. Bu katılım, etkinliğin önemini bir kez daha pekiştirdi.

