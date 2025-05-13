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Ladik’te 112 Acil Çağrı Temeli Atıldı

ACİL ÇAĞRI MERKEZİ TEMELİ ATILDI

Ladik ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin temeli atıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Ladikli Yönetici ve Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapımına başlanan bu önemli merkezin temeli, düzenlenen bir törenle gerçekleşti. Törende, yapılan konuşmalar ve duaların ardından merkezin temeli atıldı.

TÖRENE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Tören, Kaymakam Muhammet Özbalta, Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi İdris Çakırnazif ile LAYSİAD Başkanı Ali Sukas ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu katılım, yerel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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