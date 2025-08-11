Haberler

Ladik’te Kaza, 4 Yaralı!

KAZA VE YARALILAR

Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç çarpıştı. Erzincan Caddesi üzerinde, S.S’nin kullandığı 07 GZK 97 plakalı pikapla, A.R.K. idaresindeki 34 RYY 22 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan ötürü araç sürücüleri ile birlikte pikapta bulunan E.Ç. ve otomobilde yer alan Ş.K. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası çevrede bulunanlar durumu hemen bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Ladik Devlet Hastanesi’ne acil şekilde taşıdı. Hastanede ilk müdahale gerçekleştirilirken, yaralılardan Ş.K. ve A.R.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çerkezköy’de Silahlı Soygun Gerçekleşti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir büfeyi soyan 19 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı, saçlarını kestirerek gizlenmeye çalıştı ancak polis ekipleri tarafından hızla yakalandı.
Haberler

Batman’da Dondurma Hırsızlığı Yaşandı

Sason'daki bir marketin dondurma dolabından hırsızlık yapan üç kişinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Market sahibi, gençlerin bu davranışını üzülerek değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.