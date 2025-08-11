Ladik’te Kaza, 4 Yaralı!

KAZA VE YARALILAR

Samsun’un Ladik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında iki araç çarpıştı. Erzincan Caddesi üzerinde, S.S’nin kullandığı 07 GZK 97 plakalı pikapla, A.R.K. idaresindeki 34 RYY 22 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan ötürü araç sürücüleri ile birlikte pikapta bulunan E.Ç. ve otomobilde yer alan Ş.K. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası çevrede bulunanlar durumu hemen bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Ladik Devlet Hastanesi’ne acil şekilde taşıdı. Hastanede ilk müdahale gerçekleştirilirken, yaralılardan Ş.K. ve A.R.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.