Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

TRAKTÖR DEVRİLDİ, YARALILAR VAR

Samsun’un Ladik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı, bunlardan 3’ünün durumu ağır. Alınan bilgilere göre; Asarcık ilçesinden Amasya Suluova’ya patates söküm işçilerini götüren A.Y. yönetimindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik-Suluova yolu Derinöz mevkiinde virajı alamayarak dereye düştü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza esnasında römorkta bulunan 6 işçi etrafa savrularak yaralanırken, olay yerine Suluova ve Ladik’ten sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Suluova ve Ladik Devlet Hastanelerine taşındı. Yapılan kontroller sırasında yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.