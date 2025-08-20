Ladik’te Uyuşturucu Hap Ve Para Ele Geçirildi

Uyuşturucu Ticareti ile Mücadelede Başarılı Operasyon

Samsun’un Ladik ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, karpuz yüklü bir kamyonette 110 bin uyuşturucu hap ve 598 bin 770 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine karşı etkin bir çalışma yürüttü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan detaylı araştırmalar ve teknik takip sayesinde, farklı bir ilden Samsun’a büyük miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi elde edildi.

Şüphelilerin Güzergahı Tespit Edildi

Elde edilen istihbarat doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin güzergahı belirlendi ve üç gün süren bir operasyon planı hazırlandı. Uyuşturucu tacirlerinin, sevkiyatı gizlemek amacıyla uyuşturucu hapları karpuz yüklü bir aracın içine kamufle ettiği anlaşıldı. Polis ekipleri, sıkı tedbirler alarak ve teknik ile fiziki takip yaparak aracı, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi’nde durdurdu. Detaylı aramalar sonucunda, 110 bin 466 sentetik ecza hapı ve nakit para bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon sonucunda, araçta bulunan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kimlikleri A.Ö. (39), S.A.S. (24), M.Y. (51), K.H. (39), Ş.Y. (29) ve H.D. (27) olarak belirlendi. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyete işlemleri için götürüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının süreceğini vurguladı. “Uyuşturucu tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Samsun’un huzurunu bozmaya çalışan hiçbir oluşuma göz yummayacağız. Uyuşturucunun gölgesi bile kalmayacak, mücadelemiz sonuna kadar sürecek.” ifadeleriyle kamuoyuna güven verdiler.