Lady Diana öldüğünde hamile miydi?

21 yıl önce meydana gelen kazada hayatını kaybeden Lady Diana’nın o dönem hamile olduğu iddia edildi.

İngiltere’nin önemli adli tıp uzmanları arasında gösterilen Angela Gallop’tan yalanlama geldi

İngiliz adli tıp uzmanı Angela Gallop, ‘Köpekler Havlamadığında: Bir Adli Tıp Uzmanının Hakikati Arayışı’ adlı kitabında Lady Diana’nın sevgilisi Dodi El Fayed’in babasının, Diana’nın öldüğünde hamile olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Prenses Diana’nın Mısır kökenli sevgilisi 42 yaşındaki Dodi El Fayed’den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş, King’s College London’ın Adli Tıp Bölümü’nün Başkanı Profesör David Cowan da hamileliğin mümkün olabileceğini söylemişti.

45 yıllık adli tıp uzmanı Gallop, Prenses Diana’nın öldüğünde hamile olmadığını, ayrıca midesinden alınan örneklerde doğum kontrol hapı izlerine de rastlanmadığını yazdı.

Diana ve Dodi el-Fayed, Paris’te paparazzilerden kaçarken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti.

HABERTURK