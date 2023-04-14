Lady Gaga, Biden’a danışman oluyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’a danışman oluyor.

Beyaz Saray, kültürel konularda ABD Başkanı Joe Biden’a danışmanlık yapacak olan Başkanlık Sanat ve Beşeri Bilimler Komitesi’nde oyuncu George Clooney ve müzisyen Lady Gaga gibi isimlerin yer alacağını açıkladı.

Gruba “American Beauty” ve “Silver Linings Playbook” gibi filmlerin Akademi Ödüllü yapımcısı Bruce Cohen’le Grammy Ödüllü Lady Gaga başkanlık edecek. Lady Gaga, 2021’de Biden’ın yemin töreninde milli marşı söylemişti.

Komitede ayrıca müzisyen Jon Batiste, televizyon yapımcısı Shonda Rhimes, Eagles grubunun solisti Joe Walsh ve oyuncular George Clooney, Jennifer Garner, Troy Kotsur ve Kerry Washington yer alacak. Komitede eski Demokrat Kongre üyesi Steve Israel de bulunuyor.

Komite Baş Direktörü Tsione Wolde-Michael, “Sanatı, kütüphaneleri, müzeleri ve beşeri bilimleri olumlu etkileyecek işler yapacak pozisyondayız” dedi.