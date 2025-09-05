Lagarde, Stablecoin Tehlikesine Dikkat Çekti

CRİTİK UYARI

Avrupa Merkez Bankası’nın Başkanı Christine Lagarde, önemli bir uyarıda bulundu. Avrupa Sistemik Risk Kurulu’nun yıllık konferansında konuşan Lagarde, MiCA düzenlemesindeki eksikliklerin stablecoin piyasasında risk oluşturduğunu belirtti. Lagarde, Avrupa Birliği (AB) ve AB dışındaki kurumların, değiştirilebilir stablecoin ihraç planlarında ciddi zayıflıklar bulunduğunu dile getirdi. Bu düzenlemelerin MiCA’nın sıkı gereksinimlerini sadece AB bileşenleri için geçerli kıldığını, bu durumun potansiyel düzenleyici arbitraj fırsatları yarattığını ifade etti.

YATIRIMCILARIN TERCİHLERİ

ECB Başkanı Lagarde, yatırımcıların herhangi bir kaçış durumunda en güçlü güvenceye sahip oldukları yargı yetkisini tercih edeceklerini söyledi. Bu durumun, AB’de tutulan rezervlerin yoğun talebi karşılamak için yetersiz kalmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Lagarde, diğer yargı yetkilerinde güçlü denklik rejimlerinin ve AB ile AB dışındaki kurumlar arasındaki varlık transferlerini yöneten güvenli önlemlerin olmaması halinde bu tür planların AB’de faaliyet göstermesinin önüne geçecek Avrupa mevzuatı ihtiyacını vurguladı.

PİYASADAKİ BELİRSİZLİKLER

Stablecoin piyasası 271 milyar dolara ulaştığı bildirildiği esnada, Donald Trump yönetiminin kripto dostu politikalarının etkisiyle bu alan ivme kazandı. Ancak, düzenleyici belirsizlikler bu süreçte artış göstermeye devam ediyor.