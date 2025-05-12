Lagina’daki Kazılar Kutsal Alanı Ortaya Çıkarıyor

KAZI ÇALIŞMALARINDA YENİ BULGULAR

Muğla’nın Yatağan ilçesinde yer alan Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda devam eden kazı çalışmaları kapsamında kentin giriş kapısı ve dükkanlar ortaya çıkarılıyor. Osman Hamdi Bey’in 134 yıl önce başlattığı kazıların başkanlığını yürüten ilk Türk kişi olan Prof. Dr. Bilal Söğüt, bu yıl Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmaları sürdürüyor. Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda yapılan kazı çalışmalarında, kentin giriş kapısı ve çevresindeki dükkanların yanı sıra çeşitli yapıların gün yüzüne çıkartılması hedefleniyor.

LAGINA’NIN TARİHSEL ÖNEMİ

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Söğüt, Lagina’nın yaklaşık 8,5 kilometre mesafedeki Antik Stratonikeia Kenti’nin iki dini merkezinden biri olduğunu vurguladı. Hekate’nin anısına inşa edilen tapınak nedeniyle Lagina’nın kutsal alanının daha fazla önem taşıdığını belirten Söğüt, “Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alan yok. Lagina’da bu nedenle antik dönemde düzenlenen törenlere dünya genelinden 22 ülkeden insanlar katılıyor. Bu da alanın altını çizen bir durum.” dedi. Bu özelliği sayesinde kente gelen ziyaretçi sayısının her yıl artış gösterdiğini dile getiren Söğüt, bu yıl yürütülen kazılarla antik kentin giriş kapısının yanı sıra çevresindeki yapıları açığa çıkarmaya odaklandıklarını ifade etti.

KAZI ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL GELİŞMELER

Söğüt, kutsal alana girişte görülen dükkanların ve yapıların kimler tarafından kullanıldığını anlamaya çalıştıklarını belirterek, elde ettikleri kazı sonuçlarının oldukça tatmin edici olduğunu aktardı. “Şimdi stoa dükkanlarını bulmaya başladık. Ayrıca bu yapının arkasındaki diğer yapılar da gün yüzüne çıkıyor. Duvarlarla birlikte mimari elemanlar da su yüzüne çıkmaya başlıyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, stoa alanına ait orijinal yerlerde bulunan kiremitleri de keşfettiklerini söylerken, çağdaş kazı çalışmalarıyla birlikte antik döneme dair daha birçok veriyi ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurguladı.

GELECEK PLANSALARI

Antik dönem kutsal alanları hakkındaki bilgilerin genel hatlarıyla bilindiğini ancak giriş düzenlemeleri hakkında eksik bilgiye sahip olduklarını belirten Söğüt, tüm verileri gün yüzüne çıkararak bu alanlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek istediklerini kaydetti. Helenistik ve Roma dönemlerine ait kesin bulgular üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Söğüt, bu süreçlerin tamamlandığında hangi yapıların korunacağına karar vereceklerini ifade etti. Ayrıca, çıkan blokların 3D yazılım yardımıyla hızlı bir şekilde birleştirildiğini, mimari elemanların tamamı açıldığında nasıl sergileneceğinin planlanacağını aktardı. Hekate adına düzenlenmiş olan giriş kapısının antik mimariye uygun bir yapı özelliği taşıdığını vurgulayan Söğüt, bu nedenle alandaki kazıların ve eserlerin önemine dikkat çekti.