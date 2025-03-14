Lahmacun Fiyatları İlçelere Göre Değişiyor

LAHMACUN FİYATLARINDA BÜYÜK FARKLILIK

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahmacunun fiyatları ilçeler arasında önemli ölçüde değişiklik gösteriyor. Örneğin, Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 lirayı bulabiliyor. Ucuza satış yapan esnaflar, bu fiyat farklılıklarını “kira ve personel gideri” gibi maliyet unsurlarıyla açıklarken, daha yüksek fiyat sunanlar ise et kalitesinin ve malzeme türlerinin fiyatları etkilediğine dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise fiyatların ortalama 100 lira seviyesinde olması gerektiğini belirtiyor ve 50 liraya satılan lahmacunları güvenilir bulmadıklarını ifade ediyor.

KALİTE VE MALİYET ETKİSİ

Esenler’de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu (46), “Ucuza satacağız ki millet alsın. Çoğu müşteri kendi malzemesini evde hazırlayıp getiriyor, öyle olunca tanesi 7 buçuk liradan lahmacun yapıyoruz.” diyor. Kıyma kalitesinin lahmacunun başarısında kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Çoklu, “60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800-2000 lira kazanıyoruz. Bunun 1000 lirası masrafa gidiyor.” şeklinde açıklama yapıyor. Diğer esnaflar ise kira giderlerinin yüksekliğini ve farklı lokasyonların etkisini dile getiriyor. Fatih’te 25 yıldır iş yapan kebapçı Zeki Temizoğlu (65), “Bazen duyuyoruz lahmacun Bodrum’da 800 ve 1000 lira arasında satılıyor. Bu çok aşırı bir durum.” diyerek bu yüksek fiyatların insanları uzaklaştırabileceğine işaret ediyor.

İYİ LAHMACUNUN UNSURLARI

Kadıköy’de çalışan 8 yıllık esnaf Mevlüt Demir (49), iyi bir lahmacunun maliyetinin yüksek olduğunu ve 150 liradan aşağı olmaması gerektiğini belirtiyor. “Folat maliyetleri hesaplarsak çok fazla kar elde ettiğimizi söyleyemem.” diyor ve 50-60 lira olan lahmacunları tavsiye etmiyor. Şef Erdal Demir ise Göktürk’teki restoranında 250 liraya satılan lahmacun için kullanılan malzemelerin kalitesine vurgu yapıyor. “İyi bir lahmacun ucuz olmaz.” şeklinde düşüncelerini ifade eden Demir, lahmacunun fiyatta kalitelinin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Vatandaşlar, lahmacun kalitesinin ve fiyatlarının çeşitliliği hakkında farklı görüşler ortaya koyuyor. 19 yaşındaki Mehmet Ali İpek, “Lahmacun 200 liranın üstünde olmamalı.” derken, 43 yaşındaki Dilek Eroğlu, “Lezzetli, güvenilir bir lahmacun istiyorsak ortalama bir lahmacun 150 lira olmalı.” diyor. 22 yaşındaki Harun Tanrıkul ise, “İyi bir lahmacun 80-100 lira arasında olmalı.” şeklinde fiyatların mantıklı seviyelerde olmasını gerektiğini vurguluyor, bu durum, lahmacun fiyatlarının hem kalitesini hem de güvenilirliğini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor.