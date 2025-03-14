Lahmacun Fiyatları İstanbul’da Neden Farklı?

Lahmacun Fiyatlarındaki Çeşitlilik Dikkat Çekiyor

Türk mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan lahmacunun fiyatları, farklı ilçelerde önemli ölçüde değişiyor. Esenler’de 60 liraya satılan lahmacun, Göktürk’te 250 lirayı buluyor. Bu fiyat farklılıkları, esnaflar tarafından kira ve personel giderleri ile açıklanırken, ürünlerin kalitesinin de fiyatları belirleyen önemli bir etken olduğu ifade ediliyor. Vatandaşlar ise ortalama lahmacun fiyatının 100 lira olması gerektiğini belirtiyor ve 50 liralık ürünleri güvenilir bulmadıklarını iletiyor.

Ucuza Satma İhtiyacı

Esenler’de 30 yıldır esnaflık yapan Gündüz Çoklu, lahmacunu 60 liradan sattığını belirtiyor. Çoklu, “Ucuza satacağız ki millet alsın.” diyerek birçok müşterisinin kendi malzemelerini getirerek lahmacun yaptırdıklarını ifade ediyor. Evden getirilen malzemelerle lahmacunun fiyatı 7,5 liraya düşüyor. 550 lira olan kıymanın, yaklaşık 25-30 adet lahmacuna yettiğini söyleyen Çoklu, “60 liradan hesapladığımızda yaklaşık 1800-2000 lira yapıyor. 1000 lira masrafa gidiyor, geri kalan bize kalıyor. Çoğu yerde lahmacun 100-200 lira, bu fiyatlar kazık. Ortalama fiyat 75-80 lira arasında uygundur. Bizim sattığımız lahmacun bize yüzde 45 kar bırakıyor.” diyor.

Kira ve Personel Giderlerinin Etkisi

Çoklu, bazı işletmelerin lahmacunu yüzde 70 karla sattığını paylaşarak, farklı kira fiyatlarının büyük bir etkisi olduğunu belirtiyor. “Onun kirası 200 bin lira ise benimki 10 bin lira. O elemana 5 bin lira veriyorsa ben 2 bin lira veriyorum. En ideal lahmacun minimum 70 maksimum 80 lira olmalı.” ifadelerini kullanıyor. Fatih’te 25 yıldır hizmet veren kebapçı Zeki Temizoğlu da lahmacun fiyatlarının yüksek olmasının arkasında kira giderlerinin bulunduğunu vurguluyor.

İyi Lahmacunun Düşük Fiyatı Olmaz

Kadıköy’de çalışan Mevlüt Demir, “İyi bir lahmacun 150 liradan aşağı olmamalı” diyerek kaliteli ürünlerin fiyatının da yüksek olacağını savunuyor. Bunun yanı sıra, Göktürk’teki restoran sahiplerinden Şef Erdal Demir, iyi bir lahmacunun ucuz olmadığını belirtiyor. 250 liradan satışa sundukları lahmacunun içindeki malzemelerin maliyetlerine dikkat çekerek, “1 kilogram domates 35 lira, etin kilosu 600 lira, kapya biberin kilosu 80 lira, soğanın kilosu 35 lira yani bu işin içinden çık çıkabilirsen. İyi lahmacun ucuz olmaz diyorum.” şeklinde konuşuyor.