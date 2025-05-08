Lahor’da Birden Fazla Patlama Meydana Geldi

PATLAMALAR NEDENİYLE PAKİSTAN’DA PANİK HAKİM

Pakistan’ın Lahor kentinde birden fazla noktada patlamalar yaşandığı bildirildi. Bu olayların ardından, Hindistan’a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü yönünde iddialar ortaya çıktı. Patlama nedeniyle İHA ya da füze saldırısı ihtimaliyle soruşturma başlatıldı.

Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerginliğin sürmesi, bu yeni olayla birlikte endişeleri artırıyor. Yerel yetkililerin aktardığı verilere göre, Pencap eyaletinin başkenti olan Lahor’daki Walton Caddesi ve çevresinde birçok patlama meydana geldi. Bu patlamalar sırasında siren sesleri yükselirken, vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandı.

Patlamaların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Pakistan basınında yer alan bilgilere göre, özellikle Walton Havaalanı yakınlarında Hindistan’a ait bir İHA’nın düşürüldüğü iddiaları güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Patlamaların ardından soruşturma başlatıldığı ve olayla ilgili detayların araştırıldığı belirtildi.