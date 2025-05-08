Lahor’da, Casus Dron Düşürüldü

Pakistan’da Düşürülen Casus Dron Haberi

Pakistan’ın doğusundaki Pencap eyaletinin Lahor şehrinde, Hindistan’a ait olduğu iddia edilen bir “casus dronun” düşürüldüğü bildiriliyor. Samaa TV’nin yerel polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Gopal Nagar ile Nasırabad bölgeleri arasında yer alan Walton Bulvarı’nda eski havaalanı ve askeri tesislere yakın bir noktada dron düşürüldü. Emniyet kaynakları, 1.5-2 metre uzunluğundaki bu dronun Hindistan sınırının ötesinden kontrol edildiğini belirtiyor. Dronun sinyal bozucularla etkisiz hale getirildiği, çevrede pek çok patlama ve siren sesinin duyulduğu aktarılıyor. Olayın hemen ardından, bölge sakinlerinin panik içinde evlerinden çıktıkları ve policia ile kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Hindistan’ın Pakistan’a Yönelik Askeri Saldırıları

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak nitelendirdiği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi bu saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı esnasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi; ancak Yeni Delhi yönetimi bu durumu teyit etmedi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kabine toplantısında askeri saldırıları “Sindoor Operasyonu” olarak adlandırarak, bu operasyonu bir “gurur anı” olarak nitelendirdi. Hintçe’de “Sindoor” kelimesi, “evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz” anlamına geliyor.