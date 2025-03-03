Lakers Arka Arkaya 6. Galibiyetini Aldı

NBA’DE ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan 9 maç sonucunda, Batı Konferansı ikincisi Los Angeles Lakers, evinde Los Angeles Clippers’i 108-102 yenerek üst üste 6. galibiyetini alıyor. Lakers’ta Luka Doncic’in 29 sayı ve 9 asistlik katkısı, galibiyetin temel faktörlerinden biri oldu. Takımda LeBron James’in 17 sayı ve Dalton Knecht’in 19 sayılık katkısıyla bu sezon 38. galibiyetine ulaşmış oldu.

CLIPPERS’TA ZOR GÜNLER

Bu sezon 28. mağlubiyetini yaşayan Los Angeles Clippers’ta ise Kawhi Leonard, 33 sayı ve 10 ribauntla dikkat çekiyor. Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk performansı ile takımına destek sağladı. Clippers, bu süreçte bir türlü istenen performansı sergileyemiyor.

CAVALIERS TARİHE GEÇTİ

Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers’ı uzatmalarda 133-129 yenerek bu sezon 50 galibiyete ulaşan ilk takım oldu. Rocket Arena’da gerçekleşen karşılaşmanın yıldızı De’Andre Hunter, 32 sayı ile öne çıktı. Ty Jerome ise 25 sayılık katkı sağladı. Blazers’tan Deni Avdija’nın 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle gösterdiği performans, takımının 34. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

MAÇ SONUÇLARI

Bugün oynanan diğer maçlar şöyle: Boston Celtics – Denver Nuggets: 110-103, Indiana Pacers – Chicago Bulls: 127-112, Orlando Magic – Toronto Raptors: 102-104, Miami Heat – New York Knicks: 112-116 (uzatmada), San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder: 132-146, Utah Jazz – New Orleans Pelicans: 121-128, Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers: 108-102, Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves: 98-116. Bu sonuçlar, playoff yarışı için takımlar arasında kıyasıya bir rekabetin devam ettiğini gösteriyor.