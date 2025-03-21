Lakers-Bucks Maçı Sonucu ve Detaylar

LAKERS-BUCKS MAÇININ SONUCU

Lakers ve Bucks arasındaki mücadeleyi sorgulayanlar için maçın detayları oldukça ilginç. Los Angeles Lakers, önemli oyuncuları LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves’in eksiklikleriyle sahaya çıkmış. Bu oyuncuların yokluğu, Lakers ve Bucks maçının sonucunda önemli bir etken oldu. Peki, bu maçta kesin sonuç neydi? Milwaukee Bucks, 20 Mart 2025 tarihinde Los Angeles Lakers’ı 118-89 yenerek galip geldi.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN PERFORMANSI

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, Orlando Magic ile karşı karşıya geldi. Bu maçta Alperen Şengün, yaklaşık 37 dakika süre alarak 22 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle “double-double” yapmayı başardı. Batı Konferansı’nın 2. sırasında yer alan Rockets, bu maçla birlikte üst üste 8. galibiyetini elde etti. Rockets’ta Jalen Green 26 sayı, Fred VanVleet ise 19 sayı üretti. Orlando Magic’te ise Paolo Banchero 31 sayıyla öne çıktı; takım arkadaşı Franz Wagner 20 sayı kaydetti.

LAKERS’IN DİĞER MAÇ SONUCU

Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets’ı 120-108 yenerek Batı Konferansı’nda 3. sıraya yerleşti. Bu sezonki 43. galibiyetini alan Lakers’ta Luka Doncic, 31 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist ile dikkat çekerken, Austin Reaves 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla katkıda bulundu. Nuggets’ta Aaron Gordon 26 sayı ve 11 ribaunt ile “double-double” yaparak takımına katkı sağladı, ancak Jalen Pickett’ın 14 sayısı, takımının sezonun 26. yenilgisini engelleyemedi.

MAÇ SONUÇLARI

Diğer NBA maçlarının sonuçları ise şu şekilde:

– Orlando Magic-Houston Rockets: 108-116

– Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 135-131

– Miami Heat-Detroit Pistons: 113-116

– San Antonio Spurs-New York Knicks: 120-105

– Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 133-100

– Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 115-119

– Utah Jazz-Washington Wizards: 128-112

– Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 123-119

– Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 115-99

– Phoenix Suns-Chicago Bulls: 127-121

– Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-108