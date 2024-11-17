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Spor

Lakers’tan 5. Galibiyet!

lakers-tan-5-galibiyet

NBA’DE MAÇLAR DEVAM ETTİ

NBA sezonu 5 maçla devam etti. Los Angeles Lakers, deplasmanda New Orleans Pelicans’ı 5 sayı farkla yenerek galip geldi. Bu maçta 31 sayı ve 14 ribaunt toplayan Anthony Davis, “double-double” performansıyla ekibine önemli katkı sağladı.

Lakers’lı LeBron James, 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti. Ancak onun 4 maçlık “triple-double” serisi bu maçta sona erdi. Öte yandan Pelicans’ta Brandon Ingram, 32 sayıyla maçın en skorer ismi oldu fakat bu performansı takımını kayıptan kurtaramadı.

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