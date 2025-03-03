Lakers Üst Üste 6. Galibiyetini Aldı

NBA’DE HEYECANLI MAÇLAR GERÇEKLEŞTİ

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 9 heyecan dolu karşılaşma yapıldı. Batı Konferansı’nın ikincisi Los Angeles Lakers, karşılaştığı Los Angeles Clippers’i 108-102 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Doncic’in Performansı Göz Doldurdu

Lakers’ta Luka Doncic, 29 sayı ve 9 asistlik etkileyici performansıyla galibiyetin kilit ismi oldu. Ev sahibi ekipte LeBron James 17 sayı kaydederken, Dalton Knecht de 19 sayıyla takımına katkı sağladı. Bu sezon 28. mağlubiyetini alan Clippers’ta ise Kawhi Leonard, 33 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yapmayı başardı. Ivica Zubac ise 12 sayı ve 10 ribauntluk bir performans sergiledi.

Cavaliers Tarih Yazdı

Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Portland Trail Blazers’ı uzatmalarda 133-129 yenerek bu sezon 50 galibiyete ulaşmayı başaran ilk NBA takımı oldu. Rocket Arena’da gerçekleşen maçta De’Andre Hunter, 32 sayıyla dikkat çekerken, Ty Jerome da 25 sayı kaydetti. Blazers’dan Deni Avdija’nın 30 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistlik performansı, takımının 34. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.

MAÇ SONUÇLARI

– Boston Celtics – Denver Nuggets: 110-103

– Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers: 133-129 (uzatmada)

– Indiana Pacers – Chicago Bulls: 127-112

– Orlando Magic – Toronto Raptors: 102-104

– Miami Heat – New York Knicks: 112-116 (uzatmada)

– San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder: 132-146

– Utah Jazz – New Orleans Pelicans: 121-128

– Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers: 108-102

– Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves: 98-116