Lal Saran, Tolga İrdem ile evlendi

DÜĞÜN TÖRENİ ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİ

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran’ın kızı Lal Saran, iş insanı Tolga İrdem ile hayatını birleştiriyor. Çiftin düğün töreni, Çanakkale Assos’ta bulunan aile evinde gerçekleşti. 28 yaşındaki Lal Saran, kurucusu olduğu Lalive markasıyla tanınıyor. Gelinin eşi Tolga İrdem, Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Bekir İrdem’in oğlu olabiliyor.

SOĞUK ORTAMDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uzun süredir hazırlıkları devam eden düğün törenine spor ve iş dünyasından pek çok davetli katıldı. Gecenin en dikkat çeken anı, Saadettin Saran’ın kızını nikâh masasına uğurlarken yaşadığı duygusal anlar oldu. Ünlü iş insanı, bu anlarda gözyaşlarına hâkim olamadı. Saran, törenden görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı. Bu paylaşımlarda, kızına eşlik ettiği esnada gözyaşlarını tutamadığı anlar yer aldı.