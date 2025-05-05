Lalapaşa’da Api Turizm Etkinliği Düzenlendi

ARICILIK VE DOĞA TURİZMİNİN BİRLEŞİMİ

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, arıcılık ve doğa turizmini bir araya getiren “Api Turizm” etkinliği düzenlendi. Lalapaşa Kadın Emeği Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin öncülüğünde ve Lalapaşa Belediyesi, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği ile köy muhtarlıklarının katkılarıyla, etkinlik Çallıdere köyünde yer alan Lalaşahinpaşa Bal Ormanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, arıcılık faaliyetleri ve bölgenin doğal güzellikleri tanıtıldı. Ziyaretçilere, bal üretimi ve arıcılık hakkında bilgiler vermek amacıyla birçok stant kuruldu. Meşe ağaçlarıyla çevrili alanda, lavanta ve diğer tıbbi ile aromatik bitki türleri gözlemlendi. Konserler ve dans gösterileriyle zenginleştirilen etkinlikte katılımcılar, doğanın içinde alternatif bir turizm deneyimi yaşadı.

ETKİNLİKTEKİ KATILIM VE AÇIKLAMALAR

Kooperatif Başkanı Gönül Danışman, Lalapaşa’nın arıcılık için uygun bir doğaya sahip olduğunu ifade etti. Yöredeki ormanlık alanların, tarımsal ilaçlamadan uzak, doğal bir ortam sunduğunu belirten Danışman, “Kooperatifimiz sadece bal üretimi ve arıcılıkla ilgileniyor. Bu yıl ilk kez ‘Api Turizm’ etkinliğini gerçekleştirdik. Bölgenin florası çok zengin, doğal yollarla kaliteli bal üretilebiliyor. Etkinlik de büyük ilgi gördü.” dedi. Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kenan Koçak, turizm sektörü temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

API TURİZM NEDİR?

Arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren “api turizm”, son yıllarda hem turizm sektöründe hem de bilim dünyasında ilgi odaklarından biri haline geliyor. Arı ve arıcılık ürünlerini gözlemleme, deneyimleme ve tadım etkinliklerini içeren api turizm, alternatif turizm türleri arasında öne çıkıyor. Bal ormanlarındaki eğitimlerle kovan gezileri, bal ve arı sütü tadımları gibi etkinlikler, sağlık, gastronomi ve kültür alanlarını kapsayan çok yönlü bir turizm deneyimi sunuyor. Dünya ülkeleri arıcılık uygulamaları açısından değerlendirildiğinde, Türkiye’nin kovan varlığı, bal üretimi ve arıcılık ürünleri açısından önemli bir konumda yer aldığı görülüyor. Bu avantaj, Türkiye’yi api turizm alanında güçlü bir potansiyel hale getiriyor.