Lale Devri, 18. Yüzyılda Yaşandı

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Güven Bana yarışmasındaki Lale Devri sorusu, tarih bilgisi gerektiren klasik bir bilgi sorusu olarak yarışmanın önemli anlarından birini oluşturuyor. Yarışmacılara yöneltilen soru şöyleydi: “Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?” Bu tarz tarih temalı sorular, Güven Bana yarışması gibi konularda sıkça araştırılıyor.

ŞIKLAR VE DOĞRU CEVAP

Seçenekler arasında; A) 16. yüzyıl, B) 17. yüzyıl, C) 18. yüzyıl ve D) 19. yüzyıl yer aldı. Doğru cevap ise C şıkkıdır. Lale Devri, Osmanlı tarihinde 18. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönem, yeniliklerin, sanatın, mimarinin ve Batı etkisinin öne çıktığı bir zaman dilimi olarak biliniyor.