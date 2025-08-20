Haberler

Lale Devri, 18. Yüzyılda Yaşandı

YARIŞMA SORUSU VE CEVABI

Güven Bana yarışmasındaki Lale Devri sorusu, tarih bilgisi gerektiren klasik bir bilgi sorusu olarak yarışmanın önemli anlarından birini oluşturuyor. Yarışmacılara yöneltilen soru şöyleydi: “Lale Devri, Osmanlı tarihinde hangi yüzyılda yaşanmış bir dönemin adıdır?” Bu tarz tarih temalı sorular, Güven Bana yarışması gibi konularda sıkça araştırılıyor.

ŞIKLAR VE DOĞRU CEVAP

Seçenekler arasında; A) 16. yüzyıl, B) 17. yüzyıl, C) 18. yüzyıl ve D) 19. yüzyıl yer aldı. Doğru cevap ise C şıkkıdır. Lale Devri, Osmanlı tarihinde 18. yüzyılda yaşanmıştır. Bu dönem, yeniliklerin, sanatın, mimarinin ve Batı etkisinin öne çıktığı bir zaman dilimi olarak biliniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanlığı Reklam Engeli Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 sosyal medya hesabının erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
Haberler

Ali Gül, sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 93 yaşındaki Ali Gül, uzun yaşam sırrını sağlıklı beslenme ve keyif almakta buluyor, hayat hikayesini ve alışkanlıklarını aktarıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.