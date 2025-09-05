Lale Dilbaş, Motosikletle 60 Gün Yolculuk Yaptı

60 YAŞINI MOTORLA KUTLADI

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, 60’ını motosikletle gittiği 11 ülkeden oluşan 60 günlük Avrupa yolculuğuyla kutladı. Başlangıçta “eve dönüş” temalı bir sanat projesi olarak görünen bu deneyim, farklı kültürlerle yapılan bir kişisel keşif yolculuğuna dönüştü. Motosikleti ile yola çıkan Dilbaş, sanata, hayata ve kendine dair yeni keşifler yaptı. 11 ülkelik rotasında yalnızlığın ve özgürlüğün tadını çıkardı. Yolculuğunun başlangıcı bir sanat projesi olsa da bu deneyim, onun için yalnızlıkla yüzleşme, sadeleşme ve kendine dönüş anlamı taşıdı.

İNANILMAZ BİR DENEYİM

Dilbaş, Napoli’deki gözlemleri sonucu motosiklet tercihini belirlediğini ifade etti. “Geçen yıl Napoli’de insanların motosikleti nasıl hayatlarının parçası haline getirdiğini gördüm. Motosiklet yalnızca bir araç değil, bir kültür.” diyerek, tasarımının ve sürüş keyfinin ona ilham verdiğini söyledi. O an kendine “Ben de bir motosiklet ile uzun yola çıkacağım” dediğini ve bu hedefini gerçekleştirdiğini vurguladı. Lale Dilbaş, yalnız seyahat etmenin fiziksel ve ruhsal dönüşüm sağladığını belirtti. Bu süreçte, 10 kilometrelik bir tünelde korkularıyla yüzleştiği gibi arkasındaki sürücünün sessiz desteğiyle güçlü bağlar kurdu. Tüm bunlar, bu seyahatin yalnızca doğuştan coğrafi değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir yolculuk olduğunu gösterdi.

BEDENİ VE RUHU ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURAN YOLCULUK

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lale Dilbaş, sanat üretiminin de bir seyahat gibi belirsizlikler, duygusal iniş çıkışlar ve keşiflerle dolu olduğunu söyledi. Hollanda’da davetli olduğu bir sanat atölyesinde yaptığı eser, bu yolculuğun dönüm noktası oldu. “Eve dönüş” teması üzerine bir çalışma yaparken, Atina’daki gözlemleri ile proje, dinler ve kültürler arası etkileşime dönüştü. Yolculuk boyunca yanında 4-5 kilo eşya taşıyarak sadeleşmenin özgürleştirici etkisi olduğunu belirtti. “Fazlalıklardan arınmak ve yolda olmak, birçok şeyi daha net görmemi sağladı. Herkes kendi meditasyonunu bulmalı. Benimki yolda olmaktı.” diyerek, bu deneyimin kendisine verdiği anlamı açıkladı.

67 NOKTALI ROTASI

Çeşme’de başlayarak Atina, Bari, Amalfi kıyıları, Napoli, Rotterdam, Maastricht, Brüksel, Tiran, Mostar, Dalmaçya kıyıları ve Trieste gibi önemli duraklardan geçen yolculuk, 67 farklı noktayı kapsıyordu. Başlangıçta yalnızca ilk üç gün planlanmışken geri kalanı yolda şekillendi. Lale Dilbaş, toplamda 60 günde 2 bin 500’ü motosikletle olmak üzere 12 bin 400 kilometre yol aldığını açıkladı.