Lale Manço, Barış Manço’yu anlattı

BARIŞ MANÇO’YA YADİGAR ANILAR

Türk pop müziğinin önemli ismi Barış Manço, eşi Lale Manço tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde anıldı. 1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sanatçının farklı yönleri Metinbilim Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte dile getirildi. Toplantıda Lale Manço, Barış Manço ile ilgili soruları yanıtlayan Metinbilim Topluluğu üyeleri Umutcan Demirel ve Furkan Ayan’a kendi anılarını paylaştı.

Lale Manço, Barış Manço ile tanışmalarını, ev içindeki yaşamlarını ve onun sanatına olan etkilerini anlattı. İlişkinin başlangıcında aktif rolün Barış Manço’ya ait olduğunu ifade eden Lale Manço, sade bir nikah salonu töreni ile evlilik gerçekleştirdiklerini belirtti. Barış Manço’nun gençlik döneminde Elvis Presley dinlediğini ve daha sonrasında dünya genelindeki büyük müzik gruplarını keşfettiğini, hatta yurt dışına giderek albümlerini satın aldığını aktardı. 60’ların sonu ile 70’lerin başında Anadolu Rock’un etkisinin altında kaldığı ancak Barış Manço’nun kendi söz ve müziğini yarattığını ifade etti. Ayrıca Aşık Veysel’den büyük ilham aldığını söyledi.

BARIŞ MANÇO’NUN GİYİM TARZI VE SOSYAL ETKİSİ

Lale Manço, Barış Manço’nun kıyafetlerini genellikle kendisinin seçtiğini, fakat sahne kostümlerinin hazırlanmasında destek olduğunu belirtti. Barış Manço’nun televizyon programları aracılığıyla sosyal etkisinin de olduğunu vurguladı ve birlikte gerçekleştirdikleri stüdyo çalışmalarına değindi. Müzik klibi öncesi müzikli çekimleri ilk defa kendilerinin başlattığını ifade etti.

KONSER YETENEĞİYLE DOLU BİR ETKİNLİK

Toplantının sonunda MSKÜ Öğretim Görevlisi Münevver Seval Işıklı’nın hazırladığı Barış Manço şarkıları konserine geçildi. 30 kişilik koro, Caner Yavuz, Ayberk Saka ve Ali Murat Bingöl’ün gitar ve bateri eşliğiyle 10 eser seslendirdi. Konser, büyük ilgi gördü. Etkinlik hakkında bilgi veren topluluk koordinatörü Doç. Dr. Ümral Deveci, Metinbilim Topluluğu ve Enstitüsü Derneği olarak kültürel konularda duyarlılık geliştirmek istediklerini belirtti. Barış Manço’nun müziği ve televizyon programının geçen yüzyılın son 35 yılına damga vurduğunu aktararak, “Müziğinde yerelden evrensele uzanan çizgisinde özgün eserler vermiş bir kültürel kişilikti. Onu ve müziğinin kültürümüze kattığı değeri gençlerimize aktarmak amacıyla böyle bir toplantı düzenledik,” diye ekledi.