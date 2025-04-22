Lale Manço, Barış Manço’yu anlattı

BARİŞ MANÇO’NUN HAYATI ANLATILDI

Türk pop müziğinin önde gelen ismi Barış Manço, eşi Lale Manço tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde anıldı. 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçının hayatıyla ilgili bilgiler, Metinbilim Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte eşi tarafından paylaşıldı. Lale Manço, Barış Manço’nun farklı yönlerini katılımcılara anlatırken, Metinbilim Topluluğu mensubu öğrenciler Umutcan Demirel ve Furkan Ayan, hazırladıkları sorularla etkinliğe katkı sağladı.

BARIŞ MANÇO’NUN SANAT YOLCULUĞU

Lale Manço, Barış Manço ile nasıl tanıştığını ve evlilik sürecini de anlattı. Arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını belirten Lale Manço, ilişkilerinin gelişiminde Barış Manço’nun aktif rol oynadığını ifade etti. Ayrıca sade bir nikah töreni ile evlendiklerini anlattı. Barış Manço’nun gençliğinde Elvis Presley dinlediğini ancak daha sonra yurt dışına giderek farklı müzik gruplarını dinlediğini ve albümlerini satın aldığını söyledi. Anadolu Rock’un etkisinde kaldığını fakat kendi söz ve müziğini yaparak bu toprağın sesi olmayı tercih ettiğini de vurguladı. Aşık Veysel’den büyük ilham aldığını iletti.

KOSTÜMLERİ VE SAHNE ÇALIŞMALARI

Lale Manço, Barış Manço’nun kıyafetlerinin belirlenmesinde daha çok kendisinin etkili olduğunu, bazı sahne kostümlerinin hazırlanmasında ise yardım ettiğini dile getirdi. Ayrıca, Barış Manço’nun televizyon programları ile sosyal etkisinin de bulunduğunu, bu programların stüdyolarında beraber çalıştıklarını ve müzik klibi çalışmalarına da ilk defa kendilerinin başladığını paylaştı.

Sohbetin ardından, MSKÜ Öğretim Görevlisi Münevver Seval Işıklı’nın düzenlediği Barış Manço şarkıları konserine geçildi. 30 kişilik koroya Caner Yavuz, Ayberk Saka ve Ali Murat Bingöl, gitar ve bateri ile eşlik etti. 10 eserin seslendirildiği konser büyük bir ilgiyle karşılandı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ

Etkinlik hakkında bilgi veren topluluk koordinatörü Doç. Dr. Ümral Deveci, “Metinbilim Topluluğu ve Metinbilim Enstitüsü Derneği olarak kültürel konularda duyarlılık geliştirmek istiyoruz. Barış Manço, son 35 yıla müziği ve televizyon programıyla damga vurmuş bir isim. Müziğinde yerelden evrensele uzanan çizgisinde özgün eserler vermiş bir kültürel kişilikti. Onu ve müziğinin kültürümüze kattığı değeri gençlerimize aktarmak amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Lale hanım, Barış Manço’yu bir insan ve müzik adamı olarak anlattı” dedi.