Lale Orta ile VAR hakemleri arasında tartışma

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta ile VAR hakemleri arasında aylık hakem seminerinde tartışma çıktı.

Lale Orta, toplantıda VAR hakemlerine karşı, “Hakemlere ‘Ne gördün’ diye sormanıza gerek yok, direkt VAR’a çağırın. Sizin gördüğünüz açılarla, yayıncı kuruluştakiler aynı değil. Bizim yayıncı kuruluşta gördüğümüz açılar daha kaliteli.” sözlerini kullandı.

Orta’nın bu sözleri sonrası ise VAR hakemleri, “Hocam, talimat böyle. Bize ne geliyorsa, biz onu görüyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Bu diyalogların ardından toplantıda gerginlik yaşandı. Verilen 10 dakikalık aranın ardından seminer kaldığı yerden devam etti.