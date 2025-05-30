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Laledere Köyünde Yangın Çıktı

YANGINLA İLGİLİ OLAY GÜNDEMDE

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde bulunan 3 katlı bir bina yangına teslim oldu. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek başarılı bir şekilde söndürdü. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Laledere köyünde yer alan 3 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangının kontrol altına alınması için hemen Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangının çatı katına hızla yayılması üzerine ekipler, gereken tüm çabayı göstermeye başladı. Alevleri söndüren ekipler, yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangının, bahçe katında yapılan mangalın kıvılcımlarının çatıyı tutuşturmasıyla başladığı iddia ediliyor. Yangınla ilgili tahkikat ise sürüyor.

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